फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Body of auto rickshaw driver missing for three days found in a pit

कैसे गई सोनू की जान?: तीन दिन से लापता ऑटो चालक का गड्ढे में मिला शव, पोस्टमार्टम से खुल सकता है मौत का राज

Tue, 15 Sep 2026 09:15 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादनगर (गाजियाबाद)
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादनगर (गाजियाबाद) Published by: Akash Dubey Updated Tue, 15 Sep 2026 09:15 PM IST
सार

दुहाई-सैंथली बाबा रोड पर 15 सितंबर को लापता ऑटो चालक सोनू त्यागी का शव गड्ढे में मिला। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, पुलिस सड़क हादसा मान रही है।

विज्ञापन
Body of auto rickshaw driver missing for three days found in a pit
तीन दिन से लापता ऑटो चालक का मिला शव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तीन दिन से लापता ऑटो चालक का शव मंगलवार को दुहाई-सैंथली बाबा रोड के पास करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं, पुलिस प्रथम दृष्टया सड़क हादसा मानकर मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन

मेरठ रोड स्थित राधेश्याम विहार फेज-1 निवासी सोनू त्यागी (45) पुत्र बाली राम त्यागी ऑटो चलाता था। 13 सितंबर की शाम करीब सात बजे वह ऑटो से गाजियाबाद जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। काफी तलाश करने के बाद परिजनों ने 14 सितंबर की शाम करीब छह बजे उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब दो बजे किसी ने पुलिस को सूचना दी कि दुहाई-सैंथली बाबा रोड के पास किनारे में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में ऑटो के साथ युवक का शव पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान के लिए परिजनों को बुलाया। परिजनों ने शव की पहचान सोनू त्यागी के रूप में की।

विज्ञापन

परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस के अनुसार सोनू का ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गया, इसके कारण उसकी मौत हुई है। एसीपी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed