कैसे गई सोनू की जान?: तीन दिन से लापता ऑटो चालक का गड्ढे में मिला शव, पोस्टमार्टम से खुल सकता है मौत का राज

एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब दो बजे किसी ने पुलिस को सूचना दी कि दुहाई-सैंथली बाबा रोड के पास किनारे में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में ऑटो के साथ युवक का शव पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान के लिए परिजनों को बुलाया। परिजनों ने शव की पहचान सोनू त्यागी के रूप में की।