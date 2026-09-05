कर्मयोग के सिद्धांत पर चल रही भाजपा, फिर खिलेगा कमल: पंकज चौधरी

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गाजियाबाद। जन्माष्टमी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शुक्रवार को राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का पूजन-अर्चन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।पंकज चौधरी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन कर्म, कर्तव्य और राष्ट्रधर्म का संदेश देता है। भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकारें इसी कर्मयोग की भावना से जनसेवा में जुटी हैं। प्रदेश की जनता सरकार के विकास और सुशासन से संतुष्ट है। 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में फिर भाजपा की सरकार बनेगी और कमल खिलेगा।उन्होंने कहा कि गरीबों को आवास, शौचालय, उज्ज्वला कनेक्शन, निशुल्क राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सांस्कृतिक स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। मथुरा-वृंदावन और ब्रजभूमि को भव्य स्वरूप देने का काम भी तेजी से हो रहा है।कार्यक्रम में सांसद अतुल गर्ग, मंत्री सुनील शर्मा, नरेंद्र कश्यप, विधायक अजीत पाल त्यागी और संजीव शर्मा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।