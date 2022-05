{"_id":"628c52403e2b7275c91c0f33","slug":"big-road-accident-in-bulandshahr-scorpio-and-canter-collision","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahr Road Accident: स्कॉर्पियो और कैंटर की टक्कर, दर्दनाक हादसे में दो मासूम समेत पांच की मौत, 6 घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 24 May 2022 09:04 AM IST