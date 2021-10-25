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Ghaziabad News: दिवाली से पहले बाल सेवा योजना के बच्चों की आई धनराशि

Sat, 07 Nov 2026 01:28 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:28 AM IST
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Before Diwali, funds for children under the Bal Seva Yojana arrived.

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गाजियाबाद। बाल सेवा योजना के तहत सामान्य बच्चों को मिलने वाली राशि दिवाली से पहले उनके खातों में भेज दी गई है। 2500 रुपये का यह आर्थिक सहयोग हर महीने दिया जाता है। अभी बच्चों को जुलाई से सितंबर तक तीन महीने की राशि दी गई है।



यह राशि बच्चों के भरण-पोषण और देखभाल के लिए दी जाती है। इस बारे में जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज पुष्कर ने बताया कि इस योजना के तहत दो वर्गों में अलग-अलग धनराशि दी जाती है। जिन बच्चों ने कोविडकाल के दौरान माता या पिता या दोनों को खोया है, उन्हें चार हजार रुपये की भरण-पोषण राशि दी जाती है। वह पहले ही आ चुकी है।
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2500 रुपये की राशि उन बच्चों को दी जाती है, जिन्होंने सामान्य परिस्थितियों में अपने माता या पिता को खोया है। इसे बाल सेवा योजना सामान्य कहा जाता है। इसके तहत जिले में 594 बच्चों को यह राशि दी जा रही है। इन्हें दिवाली से पहले जुलाई से सितंबर तक तीन महीने के 7500 रुपये खातों में भेज दिए गए हैं।
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