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Ghaziabad News: बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चौकी का घेराव कर दिया धरना

Sat, 29 Aug 2026 12:15 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:15 AM IST
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Bajrang Dal activists surrounded the police outpost and staged a protest.

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मोदीनगर। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गुरुवार रात हापुड़ मार्ग स्थित मोदीपोन चौकी का घेराव कर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चौकी पर तैनात दरोगा पर कार्यकर्ता को छोड़ने के नाम पर 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। करीब दो घंटे हंगामा चला, कार्यकर्ता को छोड़ने के बाद आंदोलनकारी शांत हुए।

बजरंग दल नेता शुभम शर्मा ने बताया कि जगतपुरी कॉलोनी निवासी कार्यकर्ता सचिन गुरुवार रात करीब आठ बजे कार से मेरठ की तरफ से आ रहे थे। राज चौपला पर जाम लगा था, तभी उनकी कार दूसरी कार से टच हो गई। दूसरी कार सवारों ने सचिन से अभद्रता और गाली-गलौज की। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को मोदीपोन चौकी ले गई। आरोप है कि चौकी पर तैनात दरोगा ने दूसरी कार सवारों को छोड़ दिया, जबकि सचिन से 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी। मना करने पर दरोगा ने सचिन को चौकी में बैठा लिया और जेल भेजने की धमकी दी।
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जानकारी पर बजरंग दल कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रात करीब 10 बजे चौकी पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोपी दरोगा को निलंबित करने की मांग की। मौके पर पहुंचे एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने सचिन को छोड़ दिया, जिसके बाद आंदोलनकारी शांत हुए। एसीपी ने कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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