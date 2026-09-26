Ghaziabad News: बप्पा को दी विदाई, अगले बरस फिर आने का दिया न्योता
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:18 AM IST
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साहिबाबाद। श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमाओं का शुक्रवार को विधि-विधान से विसर्जन किया। अर्थला स्थित नगर निगम द्वारा निर्मित विसर्जन घाट पर दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। भक्तों ने गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी और प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इससे पहले श्रद्धालुओं ने गणेश भगवान की आरती की और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए गणपति बप्पा मोरया और अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे लगाते रहे। कई श्रद्धालु परिवार के साथ घाट पर पहुंचे और पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जित की। नगर निगम की ओर से अर्थला में विसर्जन के लिए घाट तैयार किया गया था। शाम तक घाट पर प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। गणेश प्रतिमा विसर्जन के साथ ही क्षेत्र में गणेशोत्सव का समापन हुआ। संवाद
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