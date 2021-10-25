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Ghaziabad News: 108 एंबुलेंस में गूंजी किलकारी, रास्ते में कराया सुरक्षित प्रसव

Sun, 06 Sep 2026 01:17 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:17 AM IST
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Baby's cries fill the 108 ambulance; safe delivery conducted en route
गाजियाबाद। डासना गांव की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एंबुलेंस सेवा की मदद ली। एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डासना ले जाते समय रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ गई। इस पर एंबुलेंस को रास्ते में रोककर ईएमटी ने सुरक्षित प्रसव कराया। महिला ने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद जच्चा और नवजात को सीएचसी डासना में सुरक्षित भर्ती कराया गया।
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राजापुर क्षेत्र के डासना गांव निवासी संजू कुमार की पत्नी सपना को शनिवार सुबह करीब 10 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उनके भाई अंकित ने तत्काल निशुल्क 108 एंबुलेंस सेवा पर फोन किया। सूचना मिलते ही ईएमटी संजीव और एंबुलेंस चालक दल सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों ने गर्भवती महिला को एंबुलेंस में शिफ्ट किया और सीएचसी डासना के लिए रवाना हो गए।
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रास्ते में सपना की प्रसव पीड़ा बढ़ गई। स्थिति को देखते हुए चालक ने एंबुलेंस को सुरक्षित स्थान पर रोका। ईएमटी संजीव ने सूझबूझ दिखाते हुए एंबुलेंस में ही महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। सपना ने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद ईआरसीपी के चिकित्सक डॉ. रस्तोगी की सलाह के अनुसार जच्चा के स्वास्थ्य मानकों की जांच की गई और नवजात बच्ची का सक्शन किया गया। फिर दोनों को सीएचसी डासना पहुंचाकर सुरक्षित भर्ती कराया गया।
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प्रसव के दौरान एंबुलेंस कर्मियों की तत्परता और सूझबूझ की लोगों ने सराहना की। मौके पर मौजूद लोगों ने एंबुलेंस कर्मचारियों को जनसेवा का कार्य इसी तरह जारी रखने के लिए शुभकामनाएं दीं।


108 और 102 एंबुलेंस सेवा के जिला प्रभारी मोहित कुमार और प्रोग्राम मैनेजर शेखर कुमार जिले में एंबुलेंस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपात स्थिति में मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टीम पूरी तत्परता से काम करती है।
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