फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Ayaan had issued a warning of danger by sending a death notification on Instagram

Ghaziabad News: इंस्टाग्राम पर मौत का नोटिफिकेशन भेजकर अयान ने दी थी खतरे की वार्निंग

Sat, 29 Aug 2026 01:51 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Ayaan had issued a warning of danger by sending a death notification on Instagram
राहुल सिंह
विज्ञापन

साहिबाबाद। शहीदनगर में जिस अयान की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, उसे अपनी मौत का अंदेशा वारदात से करीब 20 मिनट पहले ही हो गया था। उसे लगा था कि बल्लू और उसके साथ आए युवक कहीं उसकी हत्या न कर दें। घबराए अयान ने अपने एक नाबालिग दोस्त को इंस्टाग्राम पर वॉयस रिकॉर्डिंग भेजकर अपनी मौत की आशंका भी जताई थी। इसमें उसने बताया था कि बल्लू दिल्ली से कुछ लड़कों को बुलाकर लाया है और उनके पास हथियार भी हैं। इसके कुछ ही देर बाद अयान को आरोपियों ने घेर लिया और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी।
मूलरूप से मसूरी के नाहल गांव के रहने वाले अयान के बड़े भाई उवैश ने बताया कि वह कुल पांच भाई हैं, जिनमें वह सबसे बड़े और अयान चौथे नंबर का भाई था। उनके पिता अकबर फल कारोबारी हैं और पिता के मोबाइल फोन में अयान की इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन थी। इसी वजह से परिजनों को अयान की मौत के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की गतिविधियों की जानकारी मिली। परिजनों के मुताबिक, रात करीब नौ बजे अयान ने अपने नाबालिग दोस्त को वॉयस मैसेज भेजा था। इसमें उसने बल्लू द्वारा दिल्ली से लड़के बुलाने और उनके पास हथियार होने की बात कही थी। अयान ने आशंका जताई थी कि कहीं ये लोग उसकी हत्या न कर दें।
विज्ञापन

उवैश के मुताबिक, अयान की यह आशंका सच साबित हुई। वॉयस रिकॉर्डिंग भेजने के करीब 20 मिनट बाद ही शहजाद और वसीम उसे बाइक पर बैठाकर शहीदनगर मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट वाले रास्ते पर ले गए। वहां पहले से मौजूद युवकों ने उसे घेर लिया और सीने में चाकू घोंप दिया। घायल अयान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

---------------
एक सप्ताह पहले ही बालिग हुआ था अयान
परिजनों के मुताबिक अयान अभी युवा जिंदगी की दहलीज पर ही कदम रख रहा था। वह करीब एक सप्ताह पहले ही 18 साल का हुआ था। 21 अगस्त को उसका जन्मदिन था, जो उसने पहले परिवार और रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर सेलिब्रेट किया था। परिवार के लिए यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। बालिग होने के कुछ ही दिनों बाद मामूली कहासुनी की रंजिश में उसकी हत्या कर दी गई। अयान अपने पिता के साथ दिल्ली की गाजीपुर फल मंडी जाता था और कारोबार में हाथ बंटाता था। वह घर में दूसरे नंबर का सबसे छोटा होने के कारण लाडला भी था।

------------
फूटा परिजनों का गुस्सा, जनाजा रखकर आधे घंटे तक चली पुलिस से नोकझोंक
पोस्टमार्टम के बाद अयान का शव घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। शाम को परिजन अयान का जनाजा लेकर शहीद नगर के जयपाल चौक पर पहुंचे थे कि उन्होंने जमीन पर जनाजा रखकर पुलिस से नोकझोंक हुई। परिजनों ने कहा कि सीमा चौकी से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना सरेराह हो गई और पुलिस कहां सोती हुई रह गई। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से एनकाउंटर और बुल्डोजर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि अयान को पहले से खतरे का अंदेशा था और उसने अपने दोस्त को इसकी जानकारी भी दी थी। ऐसे में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed