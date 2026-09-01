Ghaziabad News: मनमानी...अजनारा इंटीग्रिटी में बिल्डर निवासियों से वसूल रहा ज्यादा 8.10 रुपये प्रति यूनिट

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सोसायटी निवासी वेंकटेश ने बताया कि टावर एल एम एन में 450 फ्लैटों में 300 परिवार रह रहे हैं। अभी तक बिल्डर निवासियों से 1.50 प्रति वर्ग फीट के हिसाब से मेंटेंनेंस जेनरेटर का चार्ज 23 रुपये प्रति यूनिट और बिजली 6.95 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली जा रही थी। हाल ही में निवासियों को नोटिस देकर जानकारी दी गई है कि सितंबर माह से मेंटेनेंस दो रुपये प्रति वर्ग फीट, जेनरेटर चार्ज 30.92 रुपये प्रति यूनिट और बिजली बिल 8.10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से चुकाना होगा। निवासियों में इसे लेकर नाराजगी है। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्य अभियंता से की है। उनका आरोप है कि जिले में भी किसी सोसायटी में इस तरह की मनमानी कहीं भी नहीं हो रही है।मुख्य अभियंता बोले...मुख्य अभियंता पवन अग्रवाल ने बताया कि बिजली की दरों का निर्धारण शासन स्तर से तय किया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति हो या बिल्डर हो वह अपने हिसाब से दरों का निर्धारण नहीं कर सकता। यह पूरी तरह नियम विरुद्ध है। शिकायत के संबंध में जांच कराकर बिल्डर को नोटिस जारी किया जाएगा।-यूपी में यह दरें की गईं हैं निर्धारित :0-150 यूनिट के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट151-300 यूनिट के लिए 6.00 रुपये प्रति यूनिट301 से 500 यूनिट के लिए 7.00 रुपये प्रति यूनिटफिक्स चार्ज-110 रुपये प्रति किलोवाट माह