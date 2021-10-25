Ghaziabad News: स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला, संख्या 41 पहुंची

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जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि नया मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निगरानी बढ़ा दी है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों में बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर उनकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए संयुक्त जिला अस्पताल में एच1एन1 की जांच हो रही है। एमएमजी अस्पताल में भी फ्लू के मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है और उपचार के लिए अलग व्यवस्था की गई है।

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गाजियाबाद। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को एक और मरीज में एच1एन1 संक्रमण की पुष्टि हुई। मरीज को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही जिले में स्वाइन फ्लू के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। अब तक 20 मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की निगरानी के साथ उनके संपर्क में आए लोगों की भी जानकारी जुटा रहा है।