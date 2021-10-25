Ghaziabad News: मोदी समूह की बंद फैक्टरी से कॉपर चोरी का आरोप, कॉलोनीवासियों को सता रहा घरों में चोरी का डर

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महेंद्रपुरी और सी-लाइन कॉलोनीवासियों ने पुलिस कमिश्नर को दिए पत्र में बताया कि मोदी समूह की बंद पड़ी फैक्टरी से लगातार रात में कॉपर और अन्य कीमती सामान की चोरी की जा रही है। इससे कॉलोनीवासियों को घरों में चोरी का डर सता रहा है। कई बार स्थानीय पुलिस से मामले की शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चोरों के डर के कारण कॉलोनीवासी खुद ही पहरा लगा रहे हैं। वहीं, एसीपी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है।