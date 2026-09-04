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Ghaziabad News: युवक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Fri, 04 Sep 2026 01:43 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:43 AM IST
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Allegation of holding a youth hostage and beating him; case registered.

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साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भोपुरा लाल गेट के पास वाहन चालकों द्वारा एक युवक को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डीएलएफ कॉलोनी निवासी गुलिस्ता ने बताया कि 13 अगस्त को उनका बेटा मोहम्मद साहिल किसी काम से भोपुरा लाल गेट गया था। वहां खड़े कुछ वाहन चालकों से उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर वाहन चालकों ने साहिल को पकड़ लिया, उसे बांध दिया और बेरहमी से पीटा, जिससे वह घायल हो गया।
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घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख आरोपी युवक को छोड़कर भाग गए। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया।
एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर टीला मोड़ थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वाहनों के नंबरों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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