Ghaziabad News: दहेज के लिए विवाहिता को पीटने का आरोप

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लोनी। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पति समेत ससुराल के कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अल्वी नगर निवासी नेमत उर्फ नेमत सायबा ने बताया कि उनकी शादी 11 अगस्त 2024 को बिहार के खगरिया निवासी साजिद अहमद रहमानी के साथ हुई। आरोप है कि शादी में उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। शादी के बाद से ही कम दहेज लाने का ताना देकर ससुरालियों ने पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर पति, सास, ससुर समेत अन्य ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने का प्रयास भी किया। 12 अगस्त 2025 को उनको घर से निकाल दिया। बाद में ससुरालियों ने मायके वालों के साथ मारपीट की। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच कर रही है।