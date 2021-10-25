Ghaziabad News: स्कूल गई 11वीं की छात्रा के अपहरण का आरोप, चार लोगों पर रिपोर्ट
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:23 AM IST
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गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र में स्कूल गई 11वीं के छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। इस मामले में छात्रा की मां ने चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
छात्रा की मां ने बताया कि उनकी बेटी स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान अभय, अमित, दीपक, अजीत ने उसका अपहरण कर लिया और वह कार में डालकर उसका अपहरण कर लिया। आसपास के लोगों ने देखा था। उन्होंने इसके शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। एसीपी जियाउद्दीन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।मां का आरोप है कि वह छात्र के साथ अनहोनी कर सकते हैं। उसको जल्द बरामद किए जाने की जरूरत है।
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छात्रा की मां ने बताया कि उनकी बेटी स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान अभय, अमित, दीपक, अजीत ने उसका अपहरण कर लिया और वह कार में डालकर उसका अपहरण कर लिया। आसपास के लोगों ने देखा था। उन्होंने इसके शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। एसीपी जियाउद्दीन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।मां का आरोप है कि वह छात्र के साथ अनहोनी कर सकते हैं। उसको जल्द बरामद किए जाने की जरूरत है।
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