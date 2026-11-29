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शहर में शनिवार को धूप अच्छी निकली जिसके चलते एक्यूआई में कुछ कमी दर्ज की गई। सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में शहर का एक्यूआई शनिवार को 236 दर्ज किया गया। बीते चौबीस घंटे में एक्यूआई में 23 अंकों की कमी दर्ज की गई। शनिवार को सबसे अधिक प्रदूषण वसुंधरा में रहा, जहां एक्यूआई 274 दर्ज किया गया। वहीं इंदिरापुरम और लोनी के वेद विहार में प्रदूषण मापक यंत्र में खराबी के कारण यहां का एक्यूआई दर्ज नहीं हो सका। यही कारण है कि शनिवार को एक्यूआई कुछ कम हुआ, क्योंकि वेद विहार का एक्यूआई लगातार 350 से अधिक बना हुआ था। ग्रैप का दूसरा चरण लागू है, लेकिन शहर भर में इसके मानकों का उल्लंघन हो रहा है। यही कारण है वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि लगातार निगरानी रखी जा रही है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोदीनगर अलग शहर रहेगागाजियाबाद के खोड़ा और मोदीनगर में अप्रैल 2026 से वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है, लेकिन दोनों केंद्रों के आंकड़े अभी गाजियाबाद शहर के एक्यूआई में शामिल नहीं होते। दोनों स्थान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बुलेटिन में अलग शहरों के रूप में दर्ज हैं। यूपीपीसीबी ने दोनों केंद्रों को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को पत्र भेजा था। सीपीसीबी ने आश्वासन दिया है कि खोड़ा के आंकड़ों को गाजियाबाद में शामिल करने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि, मोदीनगर को अलग शहर के रूप में ही रखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि मोदीनगर के ग्रामीण क्षेत्र और गाजियाबाद शहर में प्रदूषण की स्थिति तथा उसके कारण अलग हैं। इसी वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह गाजियाबाद और मोदीनगर का एक्यूआई भी अलग-अलग जारी होगा। मोदीनगर में शनिवार को एक्यूआई 247 था, जबकि खोड़ा में यह 305 रिकॉर्ड किया गया।इनसेटशहर के स्टेशनों का हालवसुंधरा 274डासना देहात 255वेव सिटी 249गोविंदपुरम 236संजयनगर 227लोनी 221न्यू तहसील लोनी 190