एसी-कूलर की हवा बिगाड़ रही सेहत: उमस और तेज धूप में वायरल और बुखार का बढ़ा प्रकोप, तापमान बदलने से परेशानी

आईएमए के प्रदेश सचिव और वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. वीबी जिंदल के मुताबिक मौसम में बदलाव के दौरान शरीर को तापमान के अनुरूप ढलने में समय लगता है। लगातार गर्मी और उमस के बीच अचानक ठंडे वातावरण में जाने से परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे मौसम में पर्याप्त पानी पीना, खानपान का ध्यान रखना और संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। एमएमजी अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन डॉ. इमरान के अनुसार वायरल संक्रमण में बुखार के साथ सिरदर्द, बदन दर्द, गले में खराश, खांसी और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अधिकांश मरीजों में बीमारी कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन तेज बुखार या सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सक से जांच कराना जरूरी है।