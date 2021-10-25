फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   After Khoda, the air in Govindpuram is now the most toxic in the country.

Ghaziabad News: खोड़ा के बाद अब गोविंदपुरम की हवा देश में सबसे अधिक जहरीली

Sat, 24 Oct 2026 01:56 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
After Khoda, the air in Govindpuram is now the most toxic in the country.
साहिबाबाद। ग्रैप-एक की पाबंदियां लागू होने के बाद भी वायु गुणवत्ता सूचकांक कम होता नहीं दिख रहा। बीते दिनों में गोविंदपुरम का एक्यूआई सबसे कम रहता था। मगर शुक्रवार को यहां का एक्यूआई इतना बढ़ा कि देश का सर्वाधिक प्रदूषित इलाके में शामिल हो गया। एक सप्ताह के भीतर यह गाजियाबाद का दूसरा स्टेशन है जो सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र में शामिल हुआ है, इससे पूर्व खोड़ा का एक्यूआई 317 दर्ज किया गया था।
विज्ञापन

छह माह पहले शुरू हुए गोविंदपुरम स्टेशन का एक्यूआई अब तक गाजियाबाद के सभी स्टेशनों से कम ही रहता था, वहीं शुक्रवार को यहां का एक्यूआई 366 हो गया, वहीं गाजियाबाद का एक्यूआई 241 रहा। वहीं संजय नगर की हवा भी बेहद खराब श्रेणी के करीब रही। यहां का एक्यूआई 296 था, जो जिले में दूसरा और देश में चौथा सबसे प्रदूषित स्टेशन रहा। इंदिरापुरम और वसुंधरा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि जिले के सर्वाधिक प्रदूषित रहने वाले लोनी और वेद विहार इलाके की वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन प्रदूषण की श्रेणी से बाहर हुई है।
विज्ञापन

-----
इनसेट
ग्रैप की पाबंदियों का उल्लंघन किया अब लगेगा 10-10 लाख का जुर्माना
ग्रैप एक की पाबंदिया लागू होने के बाद यूपीपीसीबी की क्षेत्रीय टीम शुक्रवार को शहर की सड़कों पर उतरी। टीम अलग-अलग जगह निर्माण साइटों व निर्माण सामग्री बेचने वाली फर्मों को निरीक्षण किया। इस दौरान राजनगर एक्सटेंशन के पास मोरटी में गंगा एसोसिएट्स पर टीम पहुंची तो यहां निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी। ढकने के नाम पर खानापूर्ति की गई थी। नूरनगर में वंशिका वेदांत डेवलपर्स एलएलपी की निर्माण साइट पर एंटी स्मॉग गन बंद पड़ी थी। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण साइट के चारों ओर चादर तो लगाई थी, लेकिन धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव नहीं किया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि दोनों जगह ग्रैप के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इनके खिलाफ 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की संस्तुति की गई है। क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट बनाकर लखनऊ मुख्यालय भेजी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------
देश के सर्वाधिक प्रदूषित स्टेशन
गोविंदपुरम 366
पूसा, दिल्ली 313
आरकेपुरम, दिल्ली 300
संजयनगर 296
एमआईईटी, मेरठ 295
-----------
गाजियाबाद के स्टेशनों का हाल
गोविंदपुरम 366
इंदिरापुरम 286
लोनी 151
संजयनगर 296
वसुंधरा 286
वेद विहार 104
वेव सिटी 195
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed