Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Admissions under the minority quota for B.Ed. will take place until November 12.

Ghaziabad News: बीएड के अल्पसंख्यक कोटे में 12 नवंबर तक होंगे प्रवेश

Sat, 07 Nov 2026 01:27 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Admissions under the minority quota for B.Ed. will take place until November 12.
गाजियाबाद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) से संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2026-28 के लिए बीएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में अल्पसंख्यक कोटे के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय ने छह नवंबर को जारी आदेश में प्रवेश और मेरिट सूची से संबंधित समयसीमा निर्धारित की है। ओपन मेरिट सूची के आधार पर कॉलेजों में 12 नवंबर तक प्रवेश की पुष्टि करनी होगी। इसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक या परास्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता वाले बीई और बीटेक अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक या परास्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए, जिन्होंने विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और संबंधित कॉलेज की मेरिट सूची में उनका नाम शामिल है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed