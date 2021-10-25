फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Action taken against 6 individuals, including two Assistant Commissioners of State Tax, for failing to perform election duty

Ghaziabad News: चुनाव ड्यूटी नहीं करने पर राज्यकर के दो सहायक आयुक्त समेत 6 पर कार्रवाई

Sat, 24 Oct 2026 01:53 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Action taken against 6 individuals, including two Assistant Commissioners of State Tax, for failing to perform election duty
गाजियाबाद। विधान परिषद चुनाव में निर्वाचन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर राज्य कर विभाग के दो सहायक आयुक्त समेत छह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सभी की एक वेतनवृद्धि रोकने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है।
विज्ञापन


अधिकारियों के अनुसार कि 22 अक्तूबर को इंग्राहम इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान ये छह कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे। इसमें रिपोर्ट मांगी गई थी। जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश हुए हैं उनमें पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात राज्यकर विभाग के सहायक आयुक्त पंकज कुमार सिंह और राहुल कुमार शामिल हैं। इसके अलावा मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग के अमित कश्यप और अनिल कुमार भी नहीं पहुंचे। मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में लोक निर्माण विभाग के कुंवर पाल सिंह और अनुज कुमार भी ड्यूटी पर नहीं आए। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गई। इसमें संबंधित विभागों को भी सूचना भेजी गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed