फ्लैट का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले में शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के दो झुमके, पीली धातु की तीन अंगूठियां और 60 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ दिल्ली में चोरी के करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत भी एक मुकदमा दर्ज है।

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एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि राधा कृष्णा सोसायटी निवासी विशाल गोयल ने 11 नवंबर 2026 को शालीमार गार्डन थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि अज्ञात चोर उनके फ्लैट का ताला तोड़कर सोने और चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।पुलिस टीम ने 17 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी जाकिर उर्फ जकरा (30) पुत्र साकिर निवासी ई-44, झुग्गी न्यू सीमापुरी, दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले शालीमार गार्डन की 80 फुटा रोड के पास स्थित एक सोसायटी के फ्लैट का गेट लॉक तोड़कर आभूषण चोरी किए थे।एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि चोरी करके भागते समय उसकी जेब से एक अंगूठी रास्ते में गिर गई थी। वहीं, चोरी की दो चूड़ियां उसने सीमापुरी झुग्गी में रहने वाले एक नशे के आदी व्यक्ति को 87 हजार रुपये में बेच दी थीं। इसमें से 27 हजार रुपये वह खर्च कर चुका था, जबकि शेष 60 हजार रुपये पुलिस ने बरामद कर लिए। आरोपी के कब्जे से दो झुमके और पीली धातु की तीन अंगूठियां भी बरामद हुई हैं।पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में चोरी का एक मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा दिल्ली में चोरी के करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे और एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है। पुलिस आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। उसके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।