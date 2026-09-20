Ghaziabad News: नदीम पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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लोनी। नदीम पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद से भागे हुए आरोपी अमान उर्फ अमन को लोनी बॉर्डर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि 30 अगस्त को पीड़िता ने थाने में शिकायत दी थी कि आरोपियों ने उसके बेटे नदीम के साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा धारदार हथियार से हमला कर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान मुकदमे में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने 31 अगस्त को आर्य नगर निवासी सारिक को गिरफ्तार किया था, जबकि एक बाल अपचारी को एक सितंबर को अभिरक्षा में लिया गया। शनिवार को पुलिस ने मामले में वांछित अमान उर्फ अमन पुत्र मोहम्मद नासिर को आर्य नगर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके नाबालिग दोस्त की नदीम से कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर नदीम से मारपीट की। उसके नाबालिग साथी ने नदीम को चाकू मारकर घायल किया था।