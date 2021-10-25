Ghaziabad News: छिनैती की वारदात के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी गोली
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:53 AM IST
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साहिबाबाद। इंदिरापुरम थानाक्षेत्र में कनावनी पुस्ता रोड पर सोमवार देर रात पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने बाइक दौड़ा दी। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात करीब 10 बजे इंदिरापुरम पुलिस कनावनी पुस्ता रोड पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बाइक की रफ्तार बढ़ाकर 5/6 की पुलिया की ओर भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस टीम ने पीछा किया। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई दिल्ली निवासी सोहेल पैर में गोली लगने से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में सोहेल ने करीब 15 दिन पहले सेक्टर-12 वसुंधरा चौकी क्षेत्र में उमा शंकर का मोबाइल स्नैचिंग की घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस का दावा है कि सोहेल और आमिर मिलकर इंदिरापुरम के साथ दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदात करते रहे हैं। सोहेल के कब्जे से एक तमंचा और बाइक बरामद की गई है।
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पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात करीब 10 बजे इंदिरापुरम पुलिस कनावनी पुस्ता रोड पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बाइक की रफ्तार बढ़ाकर 5/6 की पुलिया की ओर भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस टीम ने पीछा किया। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई दिल्ली निवासी सोहेल पैर में गोली लगने से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
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पुलिस के अनुसार पूछताछ में सोहेल ने करीब 15 दिन पहले सेक्टर-12 वसुंधरा चौकी क्षेत्र में उमा शंकर का मोबाइल स्नैचिंग की घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस का दावा है कि सोहेल और आमिर मिलकर इंदिरापुरम के साथ दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदात करते रहे हैं। सोहेल के कब्जे से एक तमंचा और बाइक बरामद की गई है।
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