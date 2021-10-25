Ghaziabad News: छिनैती की वारदात के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी गोली

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पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात करीब 10 बजे इंदिरापुरम पुलिस कनावनी पुस्ता रोड पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बाइक की रफ्तार बढ़ाकर 5/6 की पुलिया की ओर भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस टीम ने पीछा किया। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई दिल्ली निवासी सोहेल पैर में गोली लगने से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।पुलिस के अनुसार पूछताछ में सोहेल ने करीब 15 दिन पहले सेक्टर-12 वसुंधरा चौकी क्षेत्र में उमा शंकर का मोबाइल स्नैचिंग की घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस का दावा है कि सोहेल और आमिर मिलकर इंदिरापुरम के साथ दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदात करते रहे हैं। सोहेल के कब्जे से एक तमंचा और बाइक बरामद की गई है।