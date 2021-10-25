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Ghaziabad News: ईंट से कूचकर युवक की हत्या के आरोपी गिरफ्तार

Tue, 22 Sep 2026 02:02 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:02 AM IST
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Accused arrested for murdering youth by bludgeoning him with a brick.
गाजियाबाद। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने हत्या के आरोप मामले में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 36 वर्षीय विनोद शर्मा के सिर पर ईंट मारकर घायल करने, उपचार न कराने और मौत के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को कीचड़ में फेंकने का आरोप है। घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी।
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एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि 14 सितंबर को विनोद के परिजनों की तहरीर पर छोटू, ननकी और कलशीनाथ के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 और 238 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र से कलशीनाथ उर्फ फकीरा राम और छोटू कामत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नसीब विहार कॉलोनी में रंजीत के मकान में छोटू, ननकी और विनोद रहते थे। रक्षाबंधन से एक दिन पहले विनोद और कलशीनाथ ने शराब पीने के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि पहले विनोद ने ईंट से कलशीनाथ के पैर पर वार किया। इसके बाद कलशीनाथ ने ईंट से विनोद के सिर पर हमला कर दिया गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में छोटू ने विनोद को मृत अवस्था में देखा। इसके बाद उसने ननकी को बुलाकर दोनों ने रात करीब 10:30 बजे शव को शुभम धर्म कांटे के सामने कीचड़ भरे गड्ढे में फेंक दिया। खून से सने कपड़े भी धो दिए। पुलिस अब तीसरे आरोपी ननकी की तलाश कर रही है।
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