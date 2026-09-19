Ghaziabad News: महिला अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप

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इंदिरापुरम। इंदिरापुरम की एक सोसायटी में एक महिला अधिवक्ता ने युवक पर उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अदालत के आदेश पर युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। महिला अधिवक्ता ने पुलिस को बताया कि सचिंद्र कुमार झा उनकी बहन का डेढ़ साल से उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिंद्र ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। अधिवक्ता का यह भी आरोप है कि आरोपी उनके और उनकी बहन के घर के बाहर रेकी करता है। उसके खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हैं। तीन दिन पहले महिला की बहन ने भी आरोपी के खिलाफ उत्पीड़न और धमकी का केस दर्ज करवाया था। इंदिरापुरम एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।