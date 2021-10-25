Ghaziabad News: शादी का झांसा देकर चार साल तक युवती से दुष्कर्म का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:10 AM IST
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मोदीनगर। नगर की एक कॉलोनी निवासी युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर चार साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है। कॉलोनी निवासी युवती का आरोप है कि वर्ष 2022 में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई तो दोनों में दोस्ती हो गई। आरोप है कि युवक ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और युवती के आपत्तिजनक फोटो वीडियो भी बना लिए। आरोपी ब्लैकमेल करते हुए चार साल तक युवती से दुष्कर्म करता रहा और विरोध करने पर रिश्ता तोड़ने व फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देता। कुछ दिन पूर्व आरोपी ने उससे शादी करने से इन्कार कर दिया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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