फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Accusation of raping a young woman for four years under the pretext of marriage.

Ghaziabad News: शादी का झांसा देकर चार साल तक युवती से दुष्कर्म का आरोप

Sun, 13 Sep 2026 01:10 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Accusation of raping a young woman for four years under the pretext of marriage.
मोदीनगर। नगर की एक कॉलोनी निवासी युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर चार साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है। कॉलोनी निवासी युवती का आरोप है कि वर्ष 2022 में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई तो दोनों में दोस्ती हो गई। आरोप है कि युवक ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और युवती के आपत्तिजनक फोटो वीडियो भी बना लिए। आरोपी ब्लैकमेल करते हुए चार साल तक युवती से दुष्कर्म करता रहा और विरोध करने पर रिश्ता तोड़ने व फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देता। कुछ दिन पूर्व आरोपी ने उससे शादी करने से इन्कार कर दिया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed