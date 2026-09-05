Ghaziabad News: विधवा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:19 AM IST
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मोदीनगर। नगर की एक कॉलोनी निवासी विधवा महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि वीडियो-फोटो के आधार पर ब्लैकमेल भी कर रहा है। यह आरोप लगाते हुए पीड़िता ने थाने में घटना की तहरीर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति की पांच वर्ष पहले मौत हो चुकी है और चार बच्चे भी हैं। लगभग दो साल पहले एक युवक से मुलाकात हुई और उसने अपने प्रेम जाल में उनको फंसा लिया। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो फोटो बनाए। आरोपी कुछ दिन बाद शादी से मुकर गया और वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। एसीपी मोदीनगर का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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