Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Accusation of holding two friends at gunpoint and beating them at a restaurant

Ghaziabad News: रेस्टोरेंट में दो दोस्तों पर पिस्टल तानकर पीटने का आरोप

Wed, 11 Nov 2026 12:26 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Accusation of holding two friends at gunpoint and beating them at a restaurant
गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित रेस्टोरेंट में खाना खा रहे दो दोस्तों पर हमले का मामला आया है। आरोप है कि हमलावर दोनों को रेस्टोरेंट से बाहर खींच लाए और लात-घूंसों के साथ कुर्सियों से बेरहमी से पीटा। इस दौरान सूरजपाल के सिर पर पिस्टल तानकर गोली मारने की धमकी भी दी गई। हमले में दोनों दोस्त घायल हो गए। सूरजपाल की सोने की चेन भी गायब हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती। पीड़ितों की शिकायत पर नंदग्राम पुलिस ने दो नामजद समेत कई आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि सूरजपाल और उसका दोस्त नवनीत कुमार राजनगर एक्सटेंशन स्थित बेट एंड आउल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। इसी दौरान कारों में सवार होकर गुलधर निवासी अर्जुन और मिसलगढ़ी निवासी सूर्या ठाकुर अपने पांच-छह साथियों के साथ वहां पहुंच गए। आरोप है कि युवकों ने दोनों दोस्तों को रेस्टोरेंट से बाहर खींचकर मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने सूरजपाल के सिर पर पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लात-घूंसों के साथ रेस्टोरेंट में रखी कुर्सियों से भी दोनों पर हमला किया।
विज्ञापन

मारपीट में दोनों दोस्त घायल हो गए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कब्जे में ले ली। एसीपी ने बताया कि सूरजपाल और नवनीत की तहरीर पर अर्जुन और सूर्या ठाकुर समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य हमलावरों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed