Ghaziabad News: बर्थडे पार्टी में घुसकर दबंगों पर मारपीट करने का आरोप

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पीड़ित मनोज कुमार निवासी मिथिला विहार खोड़ा का कहना है कि 12 सितंबर को उनके दो साल के पोते का जन्मदिन था, जिसको मनाने के लिए घर के बाहर गली में टेंट लगाया था। परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार और आसपास के लोग इसमें शामिल होकर खाना खा रहे थे। तभी कॉलोनी के रहने वाले पांच युवक आए और टेंट खुलवाने की बात कहने लगे। साथ ही गाली-गलौज कर धमकी देने लगे कि अगर नहीं खुलवाया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वह दोबारा अन्य युवकों के साथ फिर आए और मारपीट करने लगे। आरोप है कि उन्होंने दबंगों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन वह फिर भी नहीं माने और उनके परिवार के साथ मारपीट की। इसमें कई लोगों को चोट आई। इस मामले की शिकायत खोड़ा थाने में पीड़ित परिवार ने पहुंचकर की। वहीं, एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज किया जा रहा है। साथ ही आरोपियों की पहचान के लिए पूछताछ और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं, ताकि सभी आरोपी पकड़े जा सकें।