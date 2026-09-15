Ghaziabad News: बर्थडे पार्टी में घुसकर दबंगों पर मारपीट करने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:09 AM IST
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खोड़ा। खोड़ा थाना क्षेत्र के मिथिला विहार इलाके में शनिवार शाम को गली में चल रही बर्थडे पार्टी में घुसकर कुछ दबंगों पर मारपीट करने का आरोप है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों के सामने उन्होंने हाथ भी जोड़े कि उनके पोते का जन्मदिन है और बाहर से रिश्तेदार भी आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की। वहीं, पुलिस मामले में शिकायत के आधार पर जांच कर रही है।
पीड़ित मनोज कुमार निवासी मिथिला विहार खोड़ा का कहना है कि 12 सितंबर को उनके दो साल के पोते का जन्मदिन था, जिसको मनाने के लिए घर के बाहर गली में टेंट लगाया था। परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार और आसपास के लोग इसमें शामिल होकर खाना खा रहे थे। तभी कॉलोनी के रहने वाले पांच युवक आए और टेंट खुलवाने की बात कहने लगे। साथ ही गाली-गलौज कर धमकी देने लगे कि अगर नहीं खुलवाया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वह दोबारा अन्य युवकों के साथ फिर आए और मारपीट करने लगे। आरोप है कि उन्होंने दबंगों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन वह फिर भी नहीं माने और उनके परिवार के साथ मारपीट की। इसमें कई लोगों को चोट आई। इस मामले की शिकायत खोड़ा थाने में पीड़ित परिवार ने पहुंचकर की। वहीं, एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज किया जा रहा है। साथ ही आरोपियों की पहचान के लिए पूछताछ और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं, ताकि सभी आरोपी पकड़े जा सकें।
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पीड़ित मनोज कुमार निवासी मिथिला विहार खोड़ा का कहना है कि 12 सितंबर को उनके दो साल के पोते का जन्मदिन था, जिसको मनाने के लिए घर के बाहर गली में टेंट लगाया था। परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार और आसपास के लोग इसमें शामिल होकर खाना खा रहे थे। तभी कॉलोनी के रहने वाले पांच युवक आए और टेंट खुलवाने की बात कहने लगे। साथ ही गाली-गलौज कर धमकी देने लगे कि अगर नहीं खुलवाया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वह दोबारा अन्य युवकों के साथ फिर आए और मारपीट करने लगे। आरोप है कि उन्होंने दबंगों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन वह फिर भी नहीं माने और उनके परिवार के साथ मारपीट की। इसमें कई लोगों को चोट आई। इस मामले की शिकायत खोड़ा थाने में पीड़ित परिवार ने पहुंचकर की। वहीं, एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज किया जा रहा है। साथ ही आरोपियों की पहचान के लिए पूछताछ और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं, ताकि सभी आरोपी पकड़े जा सकें।
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