फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   A married woman took her own life by hanging herself from the fan.

Ghaziabad News: विवाहिता ने पंखे से लटककर जान दी

Mon, 14 Sep 2026 02:22 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
A married woman took her own life by hanging herself from the fan.
मोदीनगर। कृष्णानगर कॉलोनी में रविवार दोपहर 27 वर्षीय विवाहिता पूजा शर्मा का शव पंखे से लटका मिला। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, गांव सीकरी कलां निवासी अनुराग शर्मा पत्नी पूजा और चार व दो वर्षीय पुत्रों के साथ कृष्णानगर कॉलोनी में राहुल चौधरी के मकान में किराये पर रहते हैं। अनुराग सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करते हैं, जबकि पूजा गृहिणी थीं।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, रविवार को अनुराग काम पर गए थे और पूजा दोनों बच्चों के साथ घर पर थी। दोपहर करीब दो बजे चार वर्षीय बच्चा अचानक रोने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। बच्चे ने किसी तरह दरवाजा खोला तो पूजा कमरे में पंखे से लटकी मिली। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पूजा मेरठ के इंचौली की रहने वाली थीं। उनकी शादी करीब छह वर्ष पहले अनुराग के साथ हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed