Ghaziabad News: विवाहिता ने पंखे से लटककर जान दी

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पुलिस के अनुसार, गांव सीकरी कलां निवासी अनुराग शर्मा पत्नी पूजा और चार व दो वर्षीय पुत्रों के साथ कृष्णानगर कॉलोनी में राहुल चौधरी के मकान में किराये पर रहते हैं। अनुराग सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करते हैं, जबकि पूजा गृहिणी थीं।पुलिस के मुताबिक, रविवार को अनुराग काम पर गए थे और पूजा दोनों बच्चों के साथ घर पर थी। दोपहर करीब दो बजे चार वर्षीय बच्चा अचानक रोने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। बच्चे ने किसी तरह दरवाजा खोला तो पूजा कमरे में पंखे से लटकी मिली। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पूजा मेरठ के इंचौली की रहने वाली थीं। उनकी शादी करीब छह वर्ष पहले अनुराग के साथ हुई थी।