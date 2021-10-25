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Ghaziabad News: दंपती ने दिल्ली मेट्रो में नौकरी लगवाने के नाम पर दो लाख रुपये ठगे

Sat, 24 Oct 2026 01:52 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:52 AM IST
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A couple swindled two lakh rupees under the pretext of securing a job in the Delhi Metro
मोदीनगर। नगर की देवेंद्रपुरी कॉलोनी निवासी महिला ने संतपुरा कॉलोनी निवासी दंपती पर दिल्ली मेट्रो में नौकरी लगवाने के नाम पर दो लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। डीसीपी ग्रामीण के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। देवेंद्रपुरी कॉलोनी निवासी संध्या त्यागी के अनुसार काफी समय पहले भाभी लता त्यागी के माध्यम से संतपुरा कॉलोनी निवासी रामपाल सिंह और उसकी पत्नी श्रवण से मुलाकात हुई थी। रामपाल और श्रवण ने उन्हें अपने पुत्र की नौकरी परिवहन विभाग में लगने की जानकारी देते हुए नियुक्ति पत्र दिखाया। इसके बाद दंपती ने संध्या त्यागी और लता त्यागी के पुत्रों की नौकरी दिल्ली मेट्रो में लगवाने की बात कही। आरोपी ने दोनों की नौकरी लगने में पांच लाख रुपये खर्च आने की बात कही। संध्या और लता की ओर से आरोपी पक्ष को दो लाख रुपये एडवांस दे दिए गए,शेष राशि नौकरी लगने के बाद देना तय हुआ है। कुछ दिन बाद आरोपी पक्ष ने उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए। आरोप है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी जब उनकी नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने छानबीन की। छानबीन में नियुक्ति पत्र फर्जी निकला। मामले की जानकारी लगने पर संध्या ने रकम वापस मांगी तो दंपती ने उनसे अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। संध्या ने डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी से मामले की शिकायत की। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार रामपाल सिंह और उसकी पत्नी श्रवण निवासी संतपुरा कॉलोनी मोदीनगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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