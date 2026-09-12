एनसीआर में खटारा वाहनों पर शिकंजा: 2037 वाहन स्क्रैप के लिए भेजे गए, गाजियाबाद में 704 पर कार्रवाई

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विभाग ने आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत गाजियाबाद सम्भाग के चारों जनपदों से कुल 2,037 वाहनों को जब्त कर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र के सुपुर्द कर दिया गया है।

आरटीओ प्रवर्तन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि गाजियाबाद में 704 वाहनों को स्क्रैपिंग केंद्र भेजा गया। इसके अलावा जनपद गौतमबुद्धनगर में 618, जनपद हापुड़ में 429 और जनपद बुलंदशहर में 286 वाहनों को जब्त कर विधिक निस्तारण हेतु आरवीएसएफ को सौंपा गया है। अभियान के तहत 10 वर्ष की समय सीमा पार कर चुके डीजल और 15 वर्ष पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों की सघन पहचान की जा रही है।





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उन्होंने बताया कि प्रवर्तन दल प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों, व्यापारिक क्षेत्रों तथा पार्किंग स्थलों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। जांच के दौरान वाहनों के पंजीकरण विवरण, ईंधन के प्रकार व प्रथम पंजीकरण की तिथि का वाहन पोर्टल के माध्यम से मौके पर ही ऑनलाइन सत्यापन किया जा रहा है।



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संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए जब्त किए जा रहे प्रत्येक वाहन व उसके स्वामी का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा रहा है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों के संचालकों के साथ समन्वय बैठकें की जा रही हैं। संचालकों को वाहनों की प्राप्ति, सुरक्षित अभिरक्षा और निर्धारित नियमों के अनुरूप स्क्रैपिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

