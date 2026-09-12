फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   2037 vehicles impounded to curb pollution in NCR action taken against 704 vehicles in Ghaziabad

एनसीआर में खटारा वाहनों पर शिकंजा: 2037 वाहन स्क्रैप के लिए भेजे गए, गाजियाबाद में 704 पर कार्रवाई

Sat, 12 Sep 2026 06:18 PM IST
Rahul Kumar Tiwari माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 12 Sep 2026 06:18 PM IST
सार

एनसीआर में आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का अभियान जारी है। गाजियाबाद संभाग के चार जिलों से 2,037 वाहन जब्त कर स्क्रैपिंग केंद्र भेजे गए। इनमें गाजियाबाद के 704, गौतमबुद्धनगर के 618, हापुड़ के 429 और बुलंदशहर के 286 वाहन शामिल हैं।

विज्ञापन
2037 vehicles impounded to curb pollution in NCR action taken against 704 vehicles in Ghaziabad
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विभाग ने आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत गाजियाबाद सम्भाग के चारों जनपदों से कुल 2,037 वाहनों को जब्त कर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र के सुपुर्द कर दिया गया है।
विज्ञापन


 

आरटीओ प्रवर्तन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि गाजियाबाद में 704 वाहनों को स्क्रैपिंग केंद्र भेजा गया। इसके अलावा जनपद गौतमबुद्धनगर में 618, जनपद हापुड़ में 429 और जनपद बुलंदशहर में 286 वाहनों को जब्त कर विधिक निस्तारण हेतु आरवीएसएफ को सौंपा गया है। अभियान के तहत 10 वर्ष की समय सीमा पार कर चुके डीजल और 15 वर्ष पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों की सघन पहचान की जा रही है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि प्रवर्तन दल प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों, व्यापारिक क्षेत्रों तथा पार्किंग स्थलों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। जांच के दौरान वाहनों के पंजीकरण विवरण, ईंधन के प्रकार व प्रथम पंजीकरण की तिथि का वाहन पोर्टल के माध्यम से मौके पर ही ऑनलाइन सत्यापन किया जा रहा है। 
 
विज्ञापन

संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए जब्त किए जा रहे प्रत्येक वाहन व उसके स्वामी का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा रहा है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों के संचालकों के साथ समन्वय बैठकें की जा रही हैं। संचालकों को वाहनों की प्राप्ति, सुरक्षित अभिरक्षा और निर्धारित नियमों के अनुरूप स्क्रैपिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
 

परिवहन विभाग ने दो टूक स्पष्ट किया है कि एनसीआर क्षेत्र में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों का संचालन तत्काल बंद कर नियमों का पालन करें।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed