Ghaziabad News: 118 बिना टिकट यात्री पकड़े गए, लाखों का जुर्माना वसूला
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:22 AM IST
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गाजियाबाद। रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को अभियान चलाया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट शोभित राय और मंडल वाणिज्य प्रबंधक एमके मिश्रा के नेतृत्व में सघन टिकट जांच हुई। अमित खरे और सीटीआई एसपी गुप्ता के पर्यवेक्षण में 42 टीटीई, 16 आरपीएफ जवान और 8 जीआरपी कर्मियों की टीम ने मोर्चा संभाला। टीम ने 118 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा। इनसे 19,470 रुपये किराया और 59,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। लगभग 70 यात्री जो मौके पर भुगतान नहीं कर पाए, उन्हें रेलवे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उन पर 31,200 रुपये किराए के अतिरिक्त 52,000 रुपये अर्थदंड लगाया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अनधिकृत यात्रा रोकने के लिए यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।