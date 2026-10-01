Delhi NCR News: पैसों के विवाद में दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी छह घंटे में गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:01 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:01 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। रोहिणी में बुधवार को हुई हत्या का पुलिस ने छह घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पैसे के लेन-देन को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी ने हत्या का रूप ले लिया। पुलिस ने आरोपी बुध विहार निवासी आर्यन वाल्मीकि (20) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, मृतक हनीफ और आरोपी आर्यन वाल्मीकि दोनों दोस्त थे। पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी कड़ी में बुधवार रात करीब 9 बजे दोनों दोस्त मिले थे। दोनों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते-देखते विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया।
इस दौरान आरोपी ने मृतक के साथ गाली-गलौज की, फिर उसके पेट में चाकू घोंप दिया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। रोहिणी के पुलिस उपायुक्त शोभित डी. सक्सेना ने बताया कि बुधवार रात बुध विहार थाने में बीएसए अस्पताल से सूचना मिली कि रिठाला गांव निवासी 24 वर्षीय हनीफ को चाकू लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान हनीफ की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। आरोपी को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी जानकारी और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चाकू से हमला करने की बात कबूल की है।
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नई दिल्ली। रोहिणी में बुधवार को हुई हत्या का पुलिस ने छह घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पैसे के लेन-देन को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी ने हत्या का रूप ले लिया। पुलिस ने आरोपी बुध विहार निवासी आर्यन वाल्मीकि (20) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, मृतक हनीफ और आरोपी आर्यन वाल्मीकि दोनों दोस्त थे। पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी कड़ी में बुधवार रात करीब 9 बजे दोनों दोस्त मिले थे। दोनों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते-देखते विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया।
इस दौरान आरोपी ने मृतक के साथ गाली-गलौज की, फिर उसके पेट में चाकू घोंप दिया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। रोहिणी के पुलिस उपायुक्त शोभित डी. सक्सेना ने बताया कि बुधवार रात बुध विहार थाने में बीएसए अस्पताल से सूचना मिली कि रिठाला गांव निवासी 24 वर्षीय हनीफ को चाकू लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान हनीफ की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। आरोपी को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी जानकारी और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चाकू से हमला करने की बात कबूल की है।
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