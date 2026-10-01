Delhi NCR News: डीयू में मुख्यमंत्री ने चलाया स्वच्छता अभियान

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफाई अभियान की शुरुआत की। सुबह 7:30 बजे ग्वायर हॉल हॉस्टल के पास गोलचक्कर से शुरू हुआ अभियान पीजी मेन्स हॉस्टल और विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस होते हुए कमला नेहरू रिज तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने टीम के साथ सफाई की। अभियान में शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों और एनएसएस स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। शुरुआत में सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता की शपथ ली। डीयू के स्वच्छता ही सेवा अभियान के नोडल अधिकारी प्रो. केपी सिंह ने बताया कि अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत और नारा एक दिन, एक घंटा, एक साथ है। ब्यूरो