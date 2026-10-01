Delhi NCR News: प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पेयजल गुणवत्ता सुधारने का अभियान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:28 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:28 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल स्टेशनों पर यात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। तीनों स्टेशनों पर रोजाना करीब 6.5 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। अभियान में पानी की जांच के साथ पूरी जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार, पानी के भंडारण और फिल्टर टैंकों की नियमित सफाई की जा रही है। टैंकों पर ढक्कन और सुरक्षित वेंट लगाए जा रहे हैं। पाइपलाइन में रिसाव मिलने पर पाइप, नल और वाल्व की मरम्मत की जा रही है। पेयजल और गैर-पेयजल पाइपलाइन को अलग रखा जा रहा है। इसके अलावा वाटर कूलर और पानी वितरण केंद्रों की भी नियमित सफाई कराई जा रही है। ब्यूरो
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