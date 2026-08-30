Delhi NCR News: हिमांशु भाऊ गिरोह के चार गुर्गे कोटा से गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:56 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 07:56 PM IST
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- शूटर रमन उर्फ फौजी और करण पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास और फायरिंग कई मामले दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ गिरोह के चार आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है। इनमें शूटर रमन उर्फ फौजी और करण पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास और फायरिंग कई मामले दर्ज हैं। इन पर अलग-अलग राज्यों में इनाम भी घोषित था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाह ने बताया कि रमन हरियाणा के जींद स्थित निडानी गांव का रहने वाला है, जबकि करण चरखी दादरी के चंपुरी गांव का निवासी है। दोनों मिलकर हिमांशु भाऊ गिरोह के लिए काम कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि दिसंबर 2025 में दिल्ली के आया नगर में डेयरी कारोबारी रतन की हत्या में दोनों की भूमिका थी। इस वारदात के दौरान बदमाशों ने 70 से अधिक गोलियां चलाई थीं। इसके अलावा अगस्त 2025 में द्वारका मोड़ पर मोहित डागर की हत्या के मामले में भी दोनों वांछित थे। दिसंबर 2025 में रोहतक के रिटोली गांव में हिमांशु भाऊ के प्रतिद्वंद्वी सनी रिटोली पर हुए हमले में भी दोनों की तलाश थी। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे।
बुलंदशहर में भी की थी ताबड़तोड़ फायरिंग
पुलिस के मुताबिक, मई 2026 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के ककोड़ में गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया के प्रतिद्वंद्वी जितेंद्र उर्फ जीतू पर अंधाधुंध गोलीबारी के मामले में भी दोनों आरोपी वांछित थे। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल सेल में दर्ज जालसाजी, फर्जी दस्तावेज, पासपोर्ट अधिनियम और हथियार अधिनियम से जुड़े मामलों में भी दोनों की तलाश थी।करण के खिलाफ अलग से भी कई मामले दर्ज हैं। वह दिसंबर 2024 में पलवल के महेशपुर गांव के सरपंच पर ऑटोमेटिक कार्बाइन से गोली चलाने के मामले में भी वांछित था।
आरोपियों को पनाह देने वाले दो भाई भी पकड़े
स्पेशल सेल ने रमन और करण के साथ उनके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी भाई हैं और फरार बदमाशों को ठिकाना देने के साथ-साथ उनके लिए पैसों का लेन-देन भी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेखर तिवारी और विनोद तिवारी के रूप में हुई है। दोनों मथुरा जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के जिखन गांव के रहने वाले हैं। पुलिस चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर गिरोह के अन्य बदमाशों के बारे में पूछताछ कर रही है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ गिरोह के चार आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है। इनमें शूटर रमन उर्फ फौजी और करण पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास और फायरिंग कई मामले दर्ज हैं। इन पर अलग-अलग राज्यों में इनाम भी घोषित था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाह ने बताया कि रमन हरियाणा के जींद स्थित निडानी गांव का रहने वाला है, जबकि करण चरखी दादरी के चंपुरी गांव का निवासी है। दोनों मिलकर हिमांशु भाऊ गिरोह के लिए काम कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि दिसंबर 2025 में दिल्ली के आया नगर में डेयरी कारोबारी रतन की हत्या में दोनों की भूमिका थी। इस वारदात के दौरान बदमाशों ने 70 से अधिक गोलियां चलाई थीं। इसके अलावा अगस्त 2025 में द्वारका मोड़ पर मोहित डागर की हत्या के मामले में भी दोनों वांछित थे। दिसंबर 2025 में रोहतक के रिटोली गांव में हिमांशु भाऊ के प्रतिद्वंद्वी सनी रिटोली पर हुए हमले में भी दोनों की तलाश थी। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे।
बुलंदशहर में भी की थी ताबड़तोड़ फायरिंग
पुलिस के मुताबिक, मई 2026 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के ककोड़ में गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया के प्रतिद्वंद्वी जितेंद्र उर्फ जीतू पर अंधाधुंध गोलीबारी के मामले में भी दोनों आरोपी वांछित थे। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल सेल में दर्ज जालसाजी, फर्जी दस्तावेज, पासपोर्ट अधिनियम और हथियार अधिनियम से जुड़े मामलों में भी दोनों की तलाश थी।करण के खिलाफ अलग से भी कई मामले दर्ज हैं। वह दिसंबर 2024 में पलवल के महेशपुर गांव के सरपंच पर ऑटोमेटिक कार्बाइन से गोली चलाने के मामले में भी वांछित था।
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आरोपियों को पनाह देने वाले दो भाई भी पकड़े
स्पेशल सेल ने रमन और करण के साथ उनके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी भाई हैं और फरार बदमाशों को ठिकाना देने के साथ-साथ उनके लिए पैसों का लेन-देन भी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेखर तिवारी और विनोद तिवारी के रूप में हुई है। दोनों मथुरा जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के जिखन गांव के रहने वाले हैं। पुलिस चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर गिरोह के अन्य बदमाशों के बारे में पूछताछ कर रही है।
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