कांग्रेस का बड़ा फैसला: अनिल चौधरी को दिल्ली, डीके शिवकुमार को कर्नाटक की कमान

दिल्ली कांग्रेस ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। पूर्व विधायक अनिल चौधरी को आज दोपहर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने अभिषेक दत्त, जयकिशन, मुदित अग्रवाल, अली हसन और शिवानी चोपड़ा को दिल्ली का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

Delhi: Former MLA Anil Chaudhary has been appointed President of Delhi Pradesh Congress Committee. pic.twitter.com/2yiMXHKIIo