Delhi NCR News: साइबर ठगी की रकम ठिकाने लगाने वाले म्यूल अकाउंट गैंग का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 06:35 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 06:35 PM IST
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-मोहन गार्डन के कार्यालय से चल रहा था नेटवर्क, पांच शिकायतों में करीब 30 लाख रुपये की ठगी से जुड़ा मिला एक बैंक खाता
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
साइबर ठगी की रकम को बैंक खातों में प्राप्त कर उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने वाले संगठित म्यूल अकाउंट गिरोह का द्वारका जिला पुलिस ने खुलासा किया है। साइबर थाना द्वारका और उत्तम नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने उत्तम नगर के मोहन गार्डन स्थित कार्यालय में छापा मारकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हांसी हिसार हरियाणा निवासी नवीन, अनिल चाही, अंकित और उत्तम नगर निवासी अश्वनी कुमार भट्ट के रूप में हुई है। इनके कब्जे से पुलिस ने नौ मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 12 क्यूआर कोड, पांच चेक बुक, आठ पीओएस मशीन और नौ बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं।
जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि साइबर सेल की टीम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज शिकायतों की जांच कर रही थी। पुलिस को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जनकपुरी शाखा के एक संदिग्ध खाते का पता चला। यह खाता पांच साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़ा था, जिनमें करीब 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी के लेनदेन सामने आए। इस खाते की जांच करते हुए पुलिस ने अश्वनी कुमार भट्ट को गिरफ्तार कर लिया।
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