-इमिग्रेशन की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का मामला, दोनों यात्री से पुलिस कर रही है पूछताछअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। फर्जी वीजा के जरिये साइप्रस पहुंचे दो भारतीय यात्रियों के खिलाफ आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज किया है। यात्रियों की पहचान झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरडीहा निवासी मोहम्मद तौसीफ अंसारी और कोडरमा जिले के लोहंडियो निवासी मोहम्मद शहबाज आलम के रूप में हुई है। फर्जी दस्तावेज होने की वजह से यात्रियों को अधिकारियों ने साइप्रस में प्रवेश से रोक दिया और उन्हें निर्वासित कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही इमिग्रेशन विभाग ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर फर्जी दस्तावेज बनाने वालों की पहचान करने में जुटी है।पुलिस के अनुसार, दोनों यात्री साइप्रस से फ्लाइट के जरिये दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे। इमिग्रेशन जांच के दौरान पता चला कि साइप्रस में दोनों को प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। आरोप है कि उन्होंने वहां प्रवेश पाने के लिए फर्जी वीजा अथवा एंट्री परमिट का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्हें निर्वासित कर भारत वापस भेज दिया गया।