Delhi NCR News: इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ शिकायत पर दिल्ली पुलिस से मांगी एटीआर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 06:36 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) तलब की है। सोमवार को मामले की सुनवाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख निर्धारित की।
यह आपराधिक शिकायत एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से दाखिल की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वतंत्र भारद्वाज ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार-बार ऐसी पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियां प्रकाशित एवं प्रसारित की हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय और उनकी धार्मिक मान्यताओं व प्रथाओं के प्रति अपमानजनक संदर्भों का इस्तेमाल किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि इस तरह की सामग्री से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। साथ ही, इससे विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिलने तथा सामाजिक शांति एवं सद्भाव प्रभावित होने की आशंका है। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले को पुलिस के संज्ञान में लाने के लिए सभी उपलब्ध प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण अदालत का रुख करना पड़ा।
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नई दिल्ली। इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) तलब की है। सोमवार को मामले की सुनवाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख निर्धारित की।
यह आपराधिक शिकायत एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से दाखिल की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वतंत्र भारद्वाज ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार-बार ऐसी पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियां प्रकाशित एवं प्रसारित की हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय और उनकी धार्मिक मान्यताओं व प्रथाओं के प्रति अपमानजनक संदर्भों का इस्तेमाल किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि इस तरह की सामग्री से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। साथ ही, इससे विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिलने तथा सामाजिक शांति एवं सद्भाव प्रभावित होने की आशंका है। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले को पुलिस के संज्ञान में लाने के लिए सभी उपलब्ध प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण अदालत का रुख करना पड़ा।
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