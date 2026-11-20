करोल बाग के डब्ल्यूईए इलाके में पूसा रोड पर मेट्रो पिलर नंबर 94 के पास बृहस्पतिवार रात एक इमारत में आग लग गई। दमकल विभाग को रात 7:38 बजे आग लगने की सूचना मिली। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।

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आग की गंभीरता को देखते हुए रात 8:40 बजे मेक-4 घोषित किया गया। इसके बाद दमकल की कुल आठ गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। दमकलकर्मियों ने आग को फैलने से रोकने और उस पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। फिलहाल आग लगने के कारणों, इमारत को हुए नुकसान और किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। रात 10:10 बजे सहायक मंडल अधिकारी (एडीओ) मोहित ने आग बुझने के बाद स्थिति सामान्य होने की सूचना दी। आग इमारत की पहली मंजिल पर बने कॉरपोरेट कार्यालयों में लगी थी।वहीं मध्य जिला पुलिस ने आग से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि आज शाम लगभग 7:38 बजे करोल बाग के पूसा रोड स्थित प्लॉट नंबर 18 पर आग लगने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही करोल बाग पुलिस स्टेशन का स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी, जहां 'एएमडी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड' का कॉर्पोरेट ऑफिस है। घटना के समय ऑफिस बंद था और अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था।शंकर रोड और प्रसाद नगर फायर स्टेशन से कम से कम आठ दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बीएसईएस की टीम भी मौके पर पहुंची और सहायता प्रदान की। इस घटना में किसी के भी हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। शुरुआती जांच के अनुसार, आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तकनीकी जांच और संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद ही आग लगने के सटीक कारण का पता चल सकेगा। फॉरेंसिक जांच के लिए घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है।