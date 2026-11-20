{"_id":"6b00717825fc93830b0bf688","slug":"a-trap-was-laid-to-murder-a-social-media-influencer-three-were-arrested-before-the-crime-could-be-committed-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-164176-2026-11-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या के लिए बिछाया जाल, वारदात से पहले तीन धरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Delhi NCR News: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या के लिए बिछाया जाल, वारदात से पहले तीन धरे

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Fri, 20 Nov 2026 09:42 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 09:42 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

