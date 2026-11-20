Delhi NCR News: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या के लिए बिछाया जाल, वारदात से पहले तीन धरे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 09:42 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 09:42 PM IST
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- राशिद केबलवाला के इशारे पर निजामुद्दीन में होनी थी फायरिंग
-दो हथियारबंद बदमाशों के साथ नाबालिग पकड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वाले एक इन्फ्लुएंसर की हत्या की साजिश रची जा रही थी। इसके लिए राशिद केबलवाला ने दो युवकों को हथियारों के साथ मैदान में उतार दिया था। उन्हें निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले इन्फ्लुएंसर पर गोलियां चलाने का जिम्मा सौंपा था। हालांकि, पुलिस ने दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने दो हथियारबंद युवकों और उनके साथ मौजूद एक नाबालिग को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से पांच सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 11 कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
दक्षिण-पूर्वी पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान साहिल (20) और साद मलिक (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर राशिद केबलवाला गैंग के हैंडलर के संपर्क में थे। उन्हें एन्क्रिप्टेड एप के जरिये निर्देश दिए जा रहे थे। इन्फ्लुएंसर पर फायरिंग करने के बदले आर्थिक मदद और दूसरी सुविधाएं देने का भरोसा दिया गया था।
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-दो हथियारबंद बदमाशों के साथ नाबालिग पकड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वाले एक इन्फ्लुएंसर की हत्या की साजिश रची जा रही थी। इसके लिए राशिद केबलवाला ने दो युवकों को हथियारों के साथ मैदान में उतार दिया था। उन्हें निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले इन्फ्लुएंसर पर गोलियां चलाने का जिम्मा सौंपा था। हालांकि, पुलिस ने दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने दो हथियारबंद युवकों और उनके साथ मौजूद एक नाबालिग को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से पांच सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 11 कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
दक्षिण-पूर्वी पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान साहिल (20) और साद मलिक (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर राशिद केबलवाला गैंग के हैंडलर के संपर्क में थे। उन्हें एन्क्रिप्टेड एप के जरिये निर्देश दिए जा रहे थे। इन्फ्लुएंसर पर फायरिंग करने के बदले आर्थिक मदद और दूसरी सुविधाएं देने का भरोसा दिया गया था।
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