खाटू श्याम दिल्ली धाम में बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा। आयोजकों के अनुसार, देशभर से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। बृहस्पतिवार रात 12 बजे से ही दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। रातभर मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगी रहीं। घंटों इंतजार के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति देखते ही बन रही थी। बाबा श्याम के जयकारों से पूरा धाम गूंजता रहा।खाटू श्याम दिल्ली धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जवेरी ने बताया कि इतने बड़े आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए पिछले 10 दिनों से प्रशासन, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्वयंसेवक और धाम के पदाधिकारी जुटे हुए थे। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बावजूद दर्शन व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। आयोजन में राष्ट्रीय महामंत्री संजीव मित्तल, पवन सिंगल, रमेश सिंगल गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मधु गोपाल गोयल, अनिल गुप्ता, नवीन गर्ग, राजेंद्र गर्ग और संजय जैन सहित अनेक पदाधिकारियों ने व्यवस्थाओं में सहयोग दिया।