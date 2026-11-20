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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति में बहुमत होने के बावजूद भाजपा पार्षदों की बैठक में कम उपस्थिति ने पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बृहस्पतिवार को हुई समिति की बैठक में भाजपा के आधे से अधिक सदस्य अनुपस्थित रहे। इसके चलते बैठक शुरू होने के निर्धारित समय पर कोरम पूरा नहीं हो सका और समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा को सदस्यों के पहुंचने का इंतजार करना पड़ा। स्थिति यह रही कि आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य बैठक में शामिल नहीं होते तो कोरम पूरा करना मुश्किल हो जाता।स्थायी समिति में भाजपा के 12 और आप के छह सदस्य हैं। बैठक के लिए कम से कम सात सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। बृहस्पतिवार को बैठक शुरू होने के समय अध्यक्ष सत्या शर्मा समेत भाजपा के केवल पांच सदस्य मौजूद थे। दूसरी ओर, आप के सदस्य बैठक कक्ष के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। उनके बैठक में पहुंचने के बाद ही सदस्यों की संख्या कोरम के निर्धारित स्तर तक पहुंच सकी और बैठक शुरू हो पाई।बैठक शुरू होने के बाद भाजपा के दो और सदस्य पहुंचे, लेकिन इस दौरान पहले से मौजूद एक सदस्य बैठक से चला गया। ऐसे में यदि आप सदस्य बैठक में शामिल नहीं होते और भाजपा के दो अन्य सदस्य भी समय पर नहीं पहुंचते तो बैठक का संचालन और एजेंडे पर चर्चा कराना मुश्किल हो सकता था।स्थायी समिति एमसीडी की महत्वपूर्ण परियोजनाओं, वित्तीय प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर विचार करने वाली प्रमुख संस्था है। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों की गैरहाजिरी से न केवल बैठक के संचालन, बल्कि एजेंडे पर चर्चा और निर्णय प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है। बहुमत के बावजूद विपक्षी सदस्यों की मौजूदगी पर निर्भरता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। यह स्थिति समिति में भाजपा के पार्षदों की जिम्मेदारी और बैठकों के प्रति गंभीरता पर भी सवाल उठाती है।