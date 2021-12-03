Faridabad News: चोरी के शक में युवक को सात दिन तक बनाया बंधक, पेट्रोल पिलाया व गुप्तांग पर भी पेट्रोल डाला

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पैरों में रस्सी बांधकर की मारपीट, फोन करवाकर घर वालों से झूठ बोलवाते थे आरोपी, मौका मिलते ही भेजी लोकेशनसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आए दिल्ली निवासी युवक को पिस्तौल और सोने की अंगूठी चोरी करने का आरोप लगाकर उसके दोस्तों ने सात दिन तक मकान में बंधक बनाए रखा। आरोप है कि इस दौरान युवक के पैर रस्सी से बांध दिए गए और रोजाना डंडों से पीटा गया।हैवानियत की हदें पार करते हुए आरोपियों ने पीड़ित को पेट्रोल पिलाया और उसके गुप्तांग अंगों पर भी पेट्रोल डाला। मंगलवार को मौका मिलते ही युवक ने किसी तरह अपना मोबाइल हासिल कर परिजनों को लोकेशन भेजी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर उसे मुक्त कराया। पीड़ित युवक यश ने बताया कि गत सात सितंबर को अपने पड़ोसी लक्की दोस्त के साथ जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने फरीदाबाद आया था। रात में पार्टी खत्म होने के बाद वह अपने दोस्त के साथ ही फरीदाबाद रुक गया। अगले दिन सुबह जब उसने वापस दिल्ली स्थित अपने घर जाने की बात कही, तो उसके दोस्त के कुछ साथियों ने उसे जबरन रोक लिया। आरोपियों ने उस पर पिस्तौल और सोने की अंगूठी चोरी करने का मनगढ़ंत आरोप लगाया और उसे जाने नहीं दिया।आरोपियों ने युवक को एक मकान में बंद कर उसके पैर रस्सियों से कसकर बांध दिए। लगातार सात दिनों तक बंधे रहने के कारण पीड़ित के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं और वे काफी सूज गए हैं। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी उसे रोजाना डंडों से पीटते थे। उसे यातनाएं देने के लिए जबरन पेट्रोल पिलाया गया और शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर भी पेट्रोल डाला गया।आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल छीन लिया था और रोजाना उससे जबरन घरवालों को फोन करवाया जाता था। परिजनों को शक न हो, इसलिए उससे कहलवाया जाता था कि वह दोस्तों के साथ मथुरा घूमने गया हुआ है। मंगलवार को जब आरोपियों का ध्यान भटका, तो पीड़ित ने किसी तरह अपना फोन उठाकर परिजनों को कॉल की और व्हाट्सएप पर अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। परिजन तुरंत फरीदाबाद पुलिस के पास पहुंचे और पल्ला थाना पुलिस की मदद से बताए गए मकान पर छापेमारी कर युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया।पीड़ित के अनुसार, मंगलवार को आरोपी उसके पैर के नाखून उखाड़कर नमक छिड़कने की तैयारी में थे। गनीमत रही कि पीड़ित ने लोकेशन परिजनों से साझा कर दी और पुलिस ने वक्त रहते उसे छुड़ा लिया। पीड़ित का दावा है कि आरोपी दिल्ली में अवैध शराब तस्करी के धंधे में संलिप्त हैं। युवक को मुक्त कराए जाने के बाद उसकी आपबीती का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने सूजे हुए पैर और शरीर पर लगे चोट के निशान दिखाते हुए आपबीती सुना रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पीड़ित को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ित की लिखित शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।