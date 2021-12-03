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Faridabad News: युवती ने पार्टनर के भाई और भाभी पर लगाया चोरी का आरोप

Sat, 17 Oct 2026 12:36 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:36 AM IST
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Young woman accuses her partner's brother and sister-in-law of theft.
गुरुग्राम। नाथूपुर में आपसी सहमति से रह रही युवती ने अपने पार्टनर के भाई और भाभी पर घर में चोरी करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर सदर थाना की नाथूपुर चौकी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के कृष्णा कॉलोनी निवासी जानवी यादव ने पुलिस को बताया कि नाथूपुर स्थित विपुल हाउस के पास किराये के मकान में रहती है। वह पिछले छह साल से रोकेश के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है। रविवार की रात को रोकेश का भाई सानूदार और उसकी पत्नी अलीशा उनके घर आए थे। अगले दिन सुबह जब उसने अलमारी चेक की तो उसमें रखे तीन लाख रुपये गायब मिले। युवती ने इस बारे में अपने पार्टनर को बताया कि वह टालमटोल करने लगा। इसके बाद युवती ने पार्टनर के भाई और भाभी पर शक जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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