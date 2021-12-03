Faridabad News: रास्ता रोककर युवक को पीटा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:00 AM IST
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फरीदाबाद। कृष्णा कॉलोनी के पास रास्ता रोककर दो युवकों ने युवक के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना सात सितंबर की सुबह करीब 3:30 बजे की है। घायल का उपचार चलने के कारण उसने दस सितंबर को पुलिस को शिकायत दी और एमएलआर भी पेश की है।
एसी नगर निवासी कृष्ण उर्फ पकौड़ा ने पुलिस को बताया कि सात सितंबर को तड़के करीब 3:30 बजे वह दोस्त को छोड़कर कृष्णा कॉलोनी से एसी नगर लौट रहा था। जब वह गोल्डी के मकान के पास पहुंचा तो गोल्डी ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि इसके बाद बाटा बड़ी मस्जिद के पास रहने वाले सोहेल ने उसे डंडे से मारा, जबकि गोल्डी ने उसके हाथ पकड़ लिए। दोनों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मेडिकल रिपोर्ट में तीन चोटों का उल्लेख है, जिनमें बाएं हाथ के एक्स-रे, सिर की जांच और आर्थोपेडिक राय की जरूरत बताई गई है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सेक्टर-8 थाना ने दस सितंबर को दो नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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एसी नगर निवासी कृष्ण उर्फ पकौड़ा ने पुलिस को बताया कि सात सितंबर को तड़के करीब 3:30 बजे वह दोस्त को छोड़कर कृष्णा कॉलोनी से एसी नगर लौट रहा था। जब वह गोल्डी के मकान के पास पहुंचा तो गोल्डी ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि इसके बाद बाटा बड़ी मस्जिद के पास रहने वाले सोहेल ने उसे डंडे से मारा, जबकि गोल्डी ने उसके हाथ पकड़ लिए। दोनों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मेडिकल रिपोर्ट में तीन चोटों का उल्लेख है, जिनमें बाएं हाथ के एक्स-रे, सिर की जांच और आर्थोपेडिक राय की जरूरत बताई गई है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सेक्टर-8 थाना ने दस सितंबर को दो नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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