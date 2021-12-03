Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Work on laying the power line has not begun even 15 days after the submission of the memorandum.

Faridabad News: ज्ञापन सौंपने के 15 दिन बाद भी शुरू नहीं हुआ बिजली लाइन बिछाने का काम

Sun, 15 Nov 2026 12:16 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Work on laying the power line has not begun even 15 days after the submission of the memorandum.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


फरीदाबाद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपे जाने के 15 दिन बाद भी सरूरपुर के श्यामनगर फेस-2 में खंभे और बिजली लाइन बिछाने का काम अब तक अटका हुआ है। बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता संजय मंगला ने बताया गया कि श्याम नगर फेस-2 कॉलोनी अवैध है और विभाग अवैध कॉलोनी में अपने बजट से काम नहीं करा सकता है। बताया गया कि किसी प्रॉपर्टी डीलर ने यह अवैध कॉलोनी काट दी थी। सस्ते दाम में प्लॉट मिलने पर लोग यहां बस गए। यहां विभाग ने सर्वे तो कर लिया है, लेकिन लोग जब तक तय बजट नहीं देंगे, तब तक काम शुरू नहीं हो सकेगा। उधर, स्थानीय निवासियों का कहना है कि निगम ने कुछ हिस्सों में खंभे और ट्रांसफार्मर लगाए हैं, पर कई इलाकों में तार झूल रहे हैं और फाल्ट से घंटों बिजली बंद रहती है। अब स्थानीय निवासी केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलकर कॉलोनी में काम कराने की मांग रखेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed