फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Women from Ballabgarh have moved from their doorsteps to the online marketplace.

Faridabad News: घर की दहलीज से ऑनलाइन बाजार तक पहुंची बल्लभगढ़ की महिलाएं

Thu, 22 Oct 2026 11:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Women from Ballabgarh have moved from their doorsteps to the online marketplace.
सोशल मीडिया पर कपड़े, आभूषण और घरेलू उत्पाद बेचकर बना रहीं पहचान
विज्ञापन



निधि कुशवाहा

फरीदाबाद। महिलाएं अब घर से ही अपने कारोबार को बाजार तक पहुंचा रही हैं। बल्लभगढ़ की दो महिलाएं सोशल मीडिया के जरिये कपड़े, आभूषण और घरेलू उत्पाद बेच रही हैं। मोबाइल पर उत्पादों की तस्वीरें साझा करने से लेकर ग्राहकों के ऑर्डर लेने, सामान पैक करने और डिलीवरी की व्यवस्था करने तक की जिम्मेदारी वे खुद संभाल रही हैं।

घर से कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं के लिए शुरुआती दौर में ग्राहक बनाना बड़ी चुनौती होती है। वे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर उत्पादों की तस्वीरें साझा करती हैं और ग्राहकों की पूछताछ का जवाब देती हैं। धीरे-धीरे पहचान बढ़ने पर पुराने ग्राहक दोबारा ऑर्डर देते हैं और अपने परिचितों को भी उत्पादों के बारे में बताते हैं। इससे कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। शुरुआती दिनों में महीने में पांच से दस ऑर्डर मिलते थे, लेकिन अब यह संख्या 40 से 50 तक पहुंच गई है।
विज्ञापन



दुकान का किराया बचा, लेकिन खर्च भी कम नहीं

घर से कारोबार करने का फायदा यह है कि दुकान का किराया और अन्य स्थायी खर्च बच जाते हैं। इसके बावजूद सामान खरीदने, पैकिंग करने और ग्राहकों तक उत्पाद पहुंचाने में पैसा खर्च होता है। ऑर्डर की संख्या और उत्पाद के प्रकार के अनुसार लागत बदलती रहती है। ऐसे में बिक्री से मिलने वाली पूरी रकम को मुनाफा नहीं माना जा सकता। महिलाओं ने बताया कि पैकिंग पर प्रति ऑर्डर 25 से 50 रुपये तक खर्च होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन



घर से कारोबार करने पर दुकान का किराया बच जाता है, लेकिन सामान खरीदने, पैकिंग और डिलीवरी का खर्च भी ध्यान में रखना पड़ता है।
- रोशनी

घर की जिम्मेदारियों के साथ ऑर्डर संभालने में समय का ध्यान रखना पड़ता है। ग्राहक का भरोसा बने तो कारोबार आगे बढ़ाने का हौसला मिलता है।
- मिताली
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed