Faridabad News: सड़क हादसे में घायल महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। एनएचपीसी फ्लाईओवर के पास 19 सितंबर को टैंकर की टक्कर के बाद स्कूटी समेत ट्रक के नीचे फंसकर करीब 200 मीटर तक घसीटी गई महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हादसे के समय आशा (36) के साथ स्कूटी पर एक और महिला सवार थी, जो हादसे में घायल हुई थी।पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और 21 सितंबर को घायल महिला सुमन (51) के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद सुमन के बयान के आधार पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को दिए बयान में राजीव कॉलोनी निवासी सुमन ने बताया कि वह ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौकरी करती है। उसकी और आशा की ड्यूटी एनएचपीसी बाईपास रोड स्थित सरस्वती छात्रावास में सफाई के लिए लगी हुई थी। 19 सितंबर की शाम करीब छह बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद दोनों आशा की स्कूटी से घर लौट रही थीं। एनएचपीसी फ्लाईओवर के पास पीछे से आए पानी के टैंकर ने तेज रफ्तार और लापरवाही से स्कूटी में टक्कर मार दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मौके से पानी का टैंकर और स्कूटी बरामद कर कब्जे में ली थी। टैंकर राजस्थान आरटीओ में पंजीकृत बताया गया है। आशा एसजीएम नगर की रहने वाली थी। सुमन का इलाज पहले ईएसआईसी अस्पताल में चला और तबीयत बिगड़ने पर 21 सितंबर को उसे निजी अस्पताल सेक्टर-8 में भर्ती कराया गया।